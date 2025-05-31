31.05.2025 12:30 Віталій Хіневич
У прокуратурі показали наслідки ворожих обстрілів Харківської області
Правоохоронці зафіксували наслідки російських ударів по Харкову та області, внаслідок яких постраждали чотири людини.
31 травня близько 3:00 безпілотники ворога атакували м. Харків.
У Шевченківському районі влучання по автосервісу. Сплахнула пожежа. Пошкоджено приміщення та транспортні засоби.
У Київському районі пошкоджено будівлі підприємства. 44-річна жінка, що мешкає неподалік місця удару, зазнала гострого шоку.
Орієнтовно у цей час вісім БпЛА вдарили по м. Ізюм. Пошкоджено адміністративні приміщення та авто хлібокомбінату, щонайменше 20 житлових будинків. Отримав поранення чоловік.
30 травня орієнтовно о 19:40 збройні сили рф завдали ракетний удар по селищу Васищеве. Ракета, попередньо Х-35, влучила по присадибній ділянці. Пошкоджено понад 10 домоволодінь. 67-річна жінка та чоловік 69 років зазнали гострої реакції на стрес.
За процесуального керівництва окружних прокуратур м. Харкова та Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
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