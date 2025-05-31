31.05.2025 12:30 Віталій Хіневич

У прокуратурі показали наслідки ворожих обстрілів Харківської області

Правоохоронці зафіксували наслідки російських ударів по Харкову та області, внаслідок яких постраждали чотири людини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

31 травня близько 3:00 безпілотники ворога атакували м. Харків.

У Шевченківському районі влучання по автосервісу. Сплахнула пожежа. Пошкоджено приміщення та транспортні засоби.

У Київському районі пошкоджено будівлі підприємства. 44-річна жінка, що мешкає неподалік місця удару, зазнала гострого шоку.

Орієнтовно у цей час вісім БпЛА вдарили по м. Ізюм. Пошкоджено адміністративні приміщення та авто хлібокомбінату, щонайменше 20 житлових будинків. Отримав поранення чоловік.

30 травня орієнтовно о 19:40 збройні сили рф завдали ракетний удар по селищу Васищеве. Ракета, попередньо Х-35, влучила по присадибній ділянці. Пошкоджено понад 10 домоволодінь. 67-річна жінка та чоловік 69 років зазнали гострої реакції на стрес.

За процесуального керівництва окружних прокуратур м. Харкова та Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Чугуївському районі ракета зруйнувала фермерські будівлі, вбила худобу та поранила людей. В Ізюмі дрони поцілили по складу з продуктами для цивільного населення.