31.05.2025 13:25 Віталій Хіневич
Неповнолітніх підозрюють у крадіжці мопеда на Харківщині
Про злочин в поліцію повідомив 48-річний мешканець Берестинського району, власник мопеда.
Чоловік розповів, що транспортний засіб припаркував ввечері неподалік власного будинку, а вранці виявив його відсутність.
Під час слідства встановлено, що двоє 16 та 17-річних місцевих вночі умисно відбуксували скутер неподалік та заховали в кущах.
На підставі зібраних доказів слідчі Берестинського районного відділу поліції повідомили порушникам про підозру за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.
Поліція нагадує: відповідальність за злочини настає з 16 років. А за окремі злочини може наставати з 14 років. Закликаємо батьків уважно стежити за дозвіллям своїх дітей.
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