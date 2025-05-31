31.05.2025 13:25 Віталій Хіневич

Неповнолітніх підозрюють у крадіжці мопеда на Харківщині

Про злочин в поліцію повідомив 48-річний мешканець Берестинського району, власник мопеда.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Чоловік розповів, що транспортний засіб припаркував ввечері неподалік власного будинку, а вранці виявив його відсутність.

Під час слідства встановлено, що двоє 16 та 17-річних місцевих вночі умисно відбуксували скутер неподалік та заховали в кущах.

На підставі зібраних доказів слідчі Берестинського районного відділу поліції повідомили порушникам про підозру за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Поліція нагадує: відповідальність за злочини настає з 16 років. А за окремі злочини може наставати з 14 років. Закликаємо батьків уважно стежити за дозвіллям своїх дітей.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області викрито організовану злочинну групу наркоторговців.