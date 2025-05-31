31.05.2025 09:30 Віталій Хіневич
Ворог обстрілював Харків та 9 населених пунктів в області
Протягом минулої доби ворог атакував Харків і дев’ять населених пунктів області, застосувавши ракети, дрони-камікадзе та авіаційні снаряди.
Внаслідок обстрілів у м. Харків постраждала 43-річна жінка; у м. Ізюм постраждали 30-річний і 28-річний чоловіки; у сел. Васищеве Безлюдівської громади постраждали 69-річний чоловік і 67-річна жінка. У с. Шевченкове 36-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої.
Ворог поцілив 8 БпЛА по Шевченківському та Київському районах Харкова.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
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11 некерованих авіаційних ракет;
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1 ракета Х-35;
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1 ракета (тип встановлюється);
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2 КАБ;
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16 БпЛА типу «Герань-2»;
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26 БпЛА типу «Шахед»;
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1 fpv-дрон.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
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у м. Харків пошкоджено 2 підприємства, 2 автомобілі, 2 багатоповерхові будинки;
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у Харківському районі пошкоджено 10 приватних будинків, 3 господарчі споруди, автомобіль, гараж;
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у Ізюмському районі пошкоджено адмінбудівлю підприємства, 18 автомобілів, 12 приватних будинків, газову мережу;
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у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, електромережі;
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у Лозівському районі пошкоджено електромережі;
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у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок та електромережі.
Упродовж минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення.
На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Стариці, Вовчанська та Кам’янки.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося 11 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та в напрямку Піщаного.
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писав, що у Чугуївському районі ракета зруйнувала
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