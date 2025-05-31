31.05.2025 09:30 Віталій Хіневич

Ворог обстрілював Харків та 9 населених пунктів в області

Протягом минулої доби ворог атакував Харків і дев’ять населених пунктів області, застосувавши ракети, дрони-камікадзе та авіаційні снаряди.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Внаслідок обстрілів у м. Харків постраждала 43-річна жінка; у м. Ізюм постраждали 30-річний і 28-річний чоловіки; у сел. Васищеве Безлюдівської громади постраждали 69-річний чоловік і 67-річна жінка. У с. Шевченкове 36-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Ворог поцілив 8 БпЛА по Шевченківському та Київському районах Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

11 некерованих авіаційних ракет;

1 ракета Х-35;

1 ракета (тип встановлюється);

2 КАБ;

16 БпЛА типу «Герань-2»;

26 БпЛА типу «Шахед»;

1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено 2 підприємства, 2 автомобілі, 2 багатоповерхові будинки;

у Харківському районі пошкоджено 10 приватних будинків, 3 господарчі споруди, автомобіль, гараж;

у Ізюмському районі пошкоджено адмінбудівлю підприємства, 18 автомобілів, 12 приватних будинків, газову мережу;

у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, електромережі;

у Лозівському районі пошкоджено електромережі;

у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок та електромережі.

Упродовж минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення.

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Стариці, Вовчанська та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 11 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та в напрямку Піщаного.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Чугуївському районі ракета зруйнувала фермерські будівлі, вбила худобу та поранила людей. В Ізюмі дрони поцілили по складу з продуктами для цивільного населення.