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31.05.2025  09:30   Віталій Хіневич

Ворог обстрілював Харків та 9 населених пунктів в області

Протягом минулої доби ворог атакував Харків і дев’ять населених пунктів області, застосувавши ракети, дрони-камікадзе та авіаційні снаряди.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Внаслідок обстрілів у м. Харків постраждала 43-річна жінка; у м. Ізюм постраждали 30-річний і 28-річний чоловіки; у сел. Васищеве Безлюдівської громади постраждали 69-річний чоловік і 67-річна жінка. У с. Шевченкове 36-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої. 
 
Ворог поцілив 8 БпЛА по Шевченківському та Київському районах Харкова. 
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 11 некерованих авіаційних ракет;
  • 1 ракета Х-35;
  • 1 ракета (тип встановлюється);
  • 2 КАБ;
  • 16 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 26 БпЛА типу «Шахед»;
  • 1 fpv-дрон.
 
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у м. Харків пошкоджено 2 підприємства, 2 автомобілі, 2 багатоповерхові будинки;
  • у Харківському районі пошкоджено 10 приватних будинків, 3 господарчі споруди, автомобіль, гараж;
  • у Ізюмському районі пошкоджено адмінбудівлю підприємства, 18 автомобілів, 12 приватних будинків, газову мережу;
  • у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, електромережі;
  • у Лозівському районі пошкоджено електромережі;
  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок та електромережі. 
Упродовж минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення.
 
На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Стариці, Вовчанська та Кам’янки.
 
На Куп’янському напрямку вчора відбулося 11 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та в напрямку Піщаного.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Чугуївському районі ракета зруйнувала фермерські будівлі, вбила худобу та поранила людей. В Ізюмі дрони поцілили по складу з продуктами для цивільного населення.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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