31.05.2025 08:40 Віталій Хіневич
За добу на Харківщині рятувальники загасили 3 пожежі, спричинених ворожими обстрілами
Протягом доби з 30 по 31 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 37 оперативних виїздів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Рятувальники загасили 3 пожежі, спричинених ворожими обстрілами в Харківському районі області, Шевченківському та Київському районах міста.
Вночі ворог завдав масованих ударів по місту Харкову та області, застосовуючи ударні безпілотники:
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у Київському районі міста Харкова в результаті обстрілу сталася пожежа на території цивільного підприємства. Горів дах на площі 250 м кв. Постраждала одна особа.
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у Шевченківському районі внаслідок влучання безпілотників горів бокс та 2 автомобіля на території підприємства.
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у селі Коваленки Харківського району внаслідок влучання ракети горів гараж на площі 30 м кв. Постраждалих немає.
За добу рятувальники ліквідували 5 пожеж в природних екосистемах на загальній площі 1 га.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 148 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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