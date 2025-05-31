За добу на Харківщині рятувальники загасили 3 пожежі, спричинених ворожими обстрілами

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Гороскоп на 31 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Цей день принесе багато енергії та сил. Використайте її для завершення старих справ і стримуйте емоції в суперечках.

Прогноз погоди у Харкові на 31 травня У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Удень і ввечері буде йти дрібний дощ.