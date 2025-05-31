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31.05.2025  08:40   Віталій Хіневич

За добу на Харківщині рятувальники загасили 3 пожежі, спричинених ворожими обстрілами

Протягом доби з 30 по 31 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 37 оперативних виїздів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Рятувальники загасили 3 пожежі, спричинених ворожими обстрілами в Харківському районі області, Шевченківському та Київському районах міста.
 
Вночі ворог завдав масованих ударів по місту Харкову та області, застосовуючи ударні безпілотники:
 
  • у Київському районі міста Харкова в результаті обстрілу сталася пожежа на території цивільного підприємства. Горів дах на площі 250 м кв. Постраждала одна особа.
  • у Шевченківському районі внаслідок влучання безпілотників горів бокс та 2 автомобіля на території підприємства. 
  • у селі Коваленки Харківського району внаслідок влучання ракети горів гараж на площі 30 м кв. Постраждалих немає.
За добу рятувальники ліквідували 5 пожеж в природних екосистемах на загальній площі 1 га. 
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 148 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог завдав ударів по Харкову.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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