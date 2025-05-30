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30.05.2025  20:19   Дмитро Колонєй

Судитимуть біглу вчительку, яка стала начальницею при загарбниках на Харківщині

Чим саме займалася мешканка Харківщини під час окупації встановило спецрозслідування.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 40-річна вчителька інформатики в одному з ліцеїв Куп’янського району пішла на співпрацю з ворогом:
 
 
  • робила кар’єру під час окупації;
  • очолила «Государственное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» г. Купянска»;
  • агітувала проукраїнськи налаштованих педагогів, які звільнилися, працювати в окупаційному навчальному закладі, розповідаючи про переваги роботи на РФ;
  • обов’язковою умовою для працевлаштування ставила проходження курсів підвищення кваліфікації в Білгороді, а також пояснювала інші тонкощі викладання;
  • організувала прийом на роботу технічного персоналу;
  • вилучала з бібліотеки українські книжки;
  • отримала від окупаційної влади підручники російських видавництв, аби українські діти вчились за стандартами держави-агресорки.
 
Наразі обвинувачена переховується від слідства, її оголошено у розшук. Жінку судитимуть заочно в Основʼянському районному суді м. Харкова.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про підозру у держзраді колишніх чиновниць з Вовчанська.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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