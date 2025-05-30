Судитимуть біглу вчительку, яка стала начальницею при загарбниках на Харківщині

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Гороскоп на 30 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Сьогодні зірки не радять заглиблюватися в себе. Краще уникати конфліктів і зосередитися на роботі.

Прогноз погоди у Харкові на 30 травня Упродовж усього дня в місті переважатиме хмарність. Ранковий дощ тимчасово припиниться вдень, але ввечері знову посилиться.