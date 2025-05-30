30.05.2025 20:19 Дмитро Колонєй
Судитимуть біглу вчительку, яка стала начальницею при загарбниках на Харківщині
Чим саме займалася мешканка Харківщини під час окупації встановило спецрозслідування.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 40-річна вчителька інформатики в одному з ліцеїв Куп’янського району пішла на співпрацю з ворогом:
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робила кар’єру під час окупації;
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очолила «Государственное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» г. Купянска»;
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агітувала проукраїнськи налаштованих педагогів, які звільнилися, працювати в окупаційному навчальному закладі, розповідаючи про переваги роботи на РФ;
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обов’язковою умовою для працевлаштування ставила проходження курсів підвищення кваліфікації в Білгороді, а також пояснювала інші тонкощі викладання;
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організувала прийом на роботу технічного персоналу;
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вилучала з бібліотеки українські книжки;
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отримала від окупаційної влади підручники російських видавництв, аби українські діти вчились за стандартами держави-агресорки.
Наразі обвинувачена переховується від слідства, її оголошено у розшук. Жінку судитимуть заочно в Основʼянському районному суді м. Харкова.
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