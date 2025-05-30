30.05.2025 19:50 Дмитро Колонєй
Визначені переможці етапу з боулінгу Харківських спортивних шкільних ліг (фото)
Відзнаку також отримав успішний харківський спортсмен.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, стало відомо, хто представники яких учбових закладів переможцями фінальних ігр етапу з боулінгу Харківських спортивних шкільних ліг.
Серед учнів 5-8 класів
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перше місце посів ліцей №149,
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друге - ліцей №69,
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третє - ліцей №93.
Серед учнів 9–11 класів
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переможцем став ліцей №156,
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друге місце посів ліцей №149,
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третє - ліцей №173.
Під час фіналу директор Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Олександр Власенко вручив Подяку департаменту учню 11 класу авторської школи «Бойко» Андрію Гадяцькому. Він є майстром спорту зі спортивного боулінгу та став чемпіоном України сезону 2024–2025 років.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що харківʼянка Марина Килипко виграла
Кубок України зі стрибків з жердиною, показавши найкращий результат за чотири роки.
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