    
Главная Новини Харкова Спорт Визначені переможці етапу з боулінгу Харківських спортивних шкільних ліг (фото)
30.05.2025  19:50   Дмитро Колонєй

Визначені переможці етапу з боулінгу Харківських спортивних шкільних ліг (фото)

Відзнаку також отримав успішний харківський спортсмен.

Стали відомі переможці етапу з боулінгу Харківських спортивних шкільних ліг: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, стало відомо, хто представники яких учбових закладів переможцями фінальних ігр етапу з боулінгу Харківських спортивних шкільних ліг.
 
Стали відомі переможці етапу з боулінгу Харківських спортивних шкільних ліг: Новини Харкова
 
Серед учнів 5-8 класів
  • перше місце посів ліцей №149,
  • друге - ліцей №69,
  • третє - ліцей №93.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Серед учнів 9–11 класів
  • переможцем став ліцей №156,
  • друге місце посів ліцей №149,
  • третє - ліцей №173.
Стали відомі переможці етапу з боулінгу Харківських спортивних шкільних ліг: Новини Харкова
 
Стали відомі переможці етапу з боулінгу Харківських спортивних шкільних ліг: Новини Харкова
 
Стали відомі переможці етапу з боулінгу Харківських спортивних шкільних ліг: Новини Харкова
 
Під час фіналу директор Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Олександр Власенко вручив Подяку департаменту учню 11 класу авторської школи «Бойко» Андрію Гадяцькому. Він є майстром спорту зі спортивного боулінгу та став чемпіоном України сезону 2024–2025 років.
 
Стали відомі переможці етапу з боулінгу Харківських спортивних шкільних ліг: Новини Харкова
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківʼянка Марина Килипко виграла Кубок України зі стрибків з жердиною, показавши найкращий результат за чотири роки.
 
Тэги:  спорт, діти, харків, перемога, боулінг
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.05 Спорт Харківʼянка Марина Килипко виграла Кубок України зі стрибків з жердиною, показавши найкращий результат за чотири роки 29.05 Спорт Харківські ВМХ-велосипедисти вибороли 13 медалей на національних змаганнях 29.05 Спорт Лучники Харкова вибороли медалі на всеукраїнських змаганнях «Олімпійські надії»
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 