30.05.2025 19:50 Дмитро Колонєй

Визначені переможці етапу з боулінгу Харківських спортивних шкільних ліг (фото)

Відзнаку також отримав успішний харківський спортсмен.

Як повідомляє РЕДПОСТ , стало відомо, хто представники яких учбових закладів переможцями фінальних ігр етапу з боулінгу Харківських спортивних шкільних ліг.

Серед учнів 5-8 класів

перше місце посів ліцей №149,

друге - ліцей №69,

третє - ліцей №93.

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Серед учнів 9–11 класів

переможцем став ліцей №156,

друге місце посів ліцей №149,

третє - ліцей №173.

Під час фіналу директор Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Олександр Власенко вручив Подяку департаменту учню 11 класу авторської школи «Бойко» Андрію Гадяцькому. Він є майстром спорту зі спортивного боулінгу та став чемпіоном України сезону 2024–2025 років.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківʼянка Марина Килипко виграла Кубок України зі стрибків з жердиною, показавши найкращий результат за чотири роки.