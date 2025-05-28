    
Главная Новини Харкова Суспільство Харківські комунальники влаштували свято дітлахам
28.05.2025  18:23   Дмитро Колонєй

Харківські комунальники влаштували свято дітлахам

Профспілки харківського комунального підприємства привітали дітей працівників з прийдешнім Міжнародним днем захисту дітей.

Влаштували свято дітлахам комунальники: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, профспілка КП «Ритуал» привітала дітей працівників з прийдешнім Міжнародним днем захисту дітей.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Для малечі підготували розваги з аніматорами, фокуси та солодощі.
 
Влаштували свято дітлахам комунальники: Новини Харкова
 
Влаштували свято дітлахам комунальники: Новини Харкова
 
Влаштували свято дітлахам комунальники: Новини Харкова
 
Влаштували свято дітлахам комунальники: Новини Харкова
 
Влаштували свято дітлахам комунальники: Новини Харкова
 
 
Тэги:  діти, свято, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.05 Суспільство У харківському центрі “Промінь” для дітей з інвалідністю влаштували свято (фото)   27.05 Концерти, фестивалі У Харкові відбувся незвичний концерт учнів та викладачів мистецьких шкіл (фото)   27.05 Суспільство Харків’яни можуть отримати безкоштовні набори для немовлят
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 