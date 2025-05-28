28.05.2025 17:50 Віталій Хіневич
Поліція затримала шахрая, який під приводом оренди виманював гаджети у харків’ян
1 травня до відділу поліції звернулася мешканка Основ`янського району. Вона повідомила, що біля одного з супермаркетів міста незнайомець взяв у неї годинник «Apple» та зник у невідомому напрямку.
Поліцейські встановили, що до заявниці підійшов чоловік та попросив її смарт-годинник нібито в оренду та пообіцяв принести гроші наступного дня. Будучі введеною в оману, жінка добровільно віддала незнайомцю свій годинник, після чого він пішов у невідомому напрямку.
Зловмисником виявився раніше судимий за аналогічні злочини чоловік 1990 року народження.
В ході розслідування кримінального провадження слідчі встановили, що фігурант вводив в оману жителів міста Харкова. Таким чином він заволодів трьома ноутбуками, планшетом, смарт-годинником, кількома бездротовими навушниками на загальну суму близько 127 тисяч гривень.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Порушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
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