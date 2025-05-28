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28.05.2025  18:52   Дмитро Колонєй

Telegram зможе писати повідомлення замість вас

Стало відомо, коли з'явиться штучний інтелект від Ілона Маска у месенджері.

Зможе писати повідомлення замість вас Telegram
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, цього літа в чатах Telegram з'явиться штучний інтелект він надасть можливість 
 
  • миттєво створити свій стікер за текстовим запитом;
  • написати повідомлення замість вас – потрібно лише подати ідею;
  • нейросеть може проводити фактчекінг повідомлень каналами;
  • запитати будь-що прямо в рядку пошуку 
 
Чат-бот Grok буде закріплений у всіх користувачів за замовчуванням. Компанії домовилися про партнерство терміном на 1 рік. 

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Дії з’явиться штучний інтелект.

 

Тэги:  подія, допомога
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