28.05.2025 18:52 Дмитро Колонєй

Telegram зможе писати повідомлення замість вас

Стало відомо, коли з'явиться штучний інтелект від Ілона Маска у месенджері.

Як повідомляє РЕДПОСТ , цього літа в чатах Telegram з'явиться штучний інтелект він надасть можливість

миттєво створити свій стікер за текстовим запитом;

написати повідомлення замість вас – потрібно лише подати ідею;

нейросеть може проводити фактчекінг повідомлень каналами;

запитати будь-що прямо в рядку пошуку

Чат-бот Grok буде закріплений у всіх користувачів за замовчуванням. Компанії домовилися про партнерство терміном на 1 рік.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Дії з’явиться штучний інтелект.