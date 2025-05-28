Telegram зможе писати повідомлення замість вас

Стало відомо, коли з'явиться штучний інтелект від Ілона Маска у месенджері.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Дії з’явиться штучний інтелект.
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Сьогодні можливий справжній гормональний сплеск: емоції й бажання будуть зрозумілими, але надзвичайно сильними. Особливо це стосується любовної сфери.
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Щороку 28 травня у світі відзначають День здоров’я жінок.
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