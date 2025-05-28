28.05.2025 19:28

У харківському центрі “Промінь” для дітей з інвалідністю влаштували свято (фото)

Напередодні Міжнародного дня захисту дітей у Центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь», який вже 21 рік надає допомогу дітям, пройшов святковий захід.



Фото: Василь Голосний /



Вихованці закладу мали насичену програму: майстер-клас з арт-терапії з виготовлення янголяток, а також концерт, де вони демонстрували свої творчі вміння, сформовані навички комунікації та свідомої імітації. Для деяких з цих дітей вихід на імпровізовану сцену став не тільки творчим дебютом, але і перемогою над собою. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ Вихованці закладу мали насичену програму: майстер-клас з арт-терапії з виготовлення янголяток, а також концерт, де вони демонстрували свої творчі вміння, сформовані навички комунікації та свідомої імітації. Для деяких з цих дітей вихід на імпровізовану сцену став не тільки творчим дебютом, але і перемогою над собою.

Що для звичайних людей здається легким і неважливим, від цих дітей вимагає титанічних зусиль. Утримати олівець, обвести свою долоньку, зробити перший крок до спілкування — усе це досягається завдяки системній реабілітаційній роботі. Тут кожна дитина має індивідуальний маршрут розвитку, складений командою фахівців.

"На сьогоднішній день в нашому закладі 32 вихованці, які офлайн відвідують наш заклад три рази на тиждень. Окрім цього, у нас є ще 60 вихованців і вихованок, які займаються у дистанційному форматі, це консультативна допомога. У нас складаються авторські програми, ми використовуємо закордонний досвід.

До нашого заходу були залучені діти, які вперше долучилися до такого відкритого заходу. Ці діти не могли навіть заходити до установи, вони не могли співпрацювати тривалий час з фахівцем, але після піврічного шляху реабілітації ми маємо колосальний успіх, коли діти залучені вже до гуртової роботи" - розповідає Тетяна Суменко, музичний керівник КП "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"".

До заходу долучилися партнери та благодійники, які допомагають і в мирний час, і під час війни. Зі словами вдячності і підтримки виступила заступник міського голови з питань охорони здоровʼя та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан, яка наголосила на важливості роботи центру «Промінь» для людей з особливими потребами:

"З першого дня війни заклад не переставав працювати, тому що в місті залишилися сімʼї з дітьми, які нікуди не змогли виїхати.

Вони потребували сторонньої допомоги, консультації, підтримки. Тож, незважаючи ні на що: і прильоти були, і дах ремонтували, але заклад працює і робить все, щоб сім’ям, в яких виховуються діти з інвалідністю і які мають інвалідність з дитинства, а це найбільш важка форма інвалідності - ментальна, ви бачили, як важко працювати з цими дітьми, як важко їх навіть організувати, але фахівці цього закладу вміють це робити і вони працюють дуже плідно, працюють дуже багато і дуже важко".

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