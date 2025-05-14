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14.05.2025  16:50   Віталій Хіневич

Урочистий випуск слухачів «Школи молодого дипломата» відбувся у Харкові

Випуск слухачів четвертого сезону проєкту «Школа молодого дипломата» відбувся сьогодні, 14 травня, в Харкові.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
У заході взяв участь перший заступник Харківського міського голови Олександр Новак. Він подякував організаторам проєкту за проведену роботу та привітав присутніх з закінченням навчання.
 
«Ви навчалися в дуже важкий для Харкова час, коли місто жило під постійними обстрілами. Я хочу подякувати як організаторам та лекторам школи, так і кожному з вас. Адже ви хочете знати більше, хочете змінювати світ і демонструєте, що молодь Харкова завжди активна, попри важкі обставини сьогодення», - наголосив Олександр Новак.
 
Учасники четвертого сезону проєкту «Школа молодого дипломата» з лютого по травень відвідували теоретичні, практичні та інтерактивні заняття з тем, що стосуються дипломатичної служби, міжнародного співробітництва, принципів здійснення міжнародної роботи органами місцевого самоврядування, правил протоколу та етикету під час спілкування з представниками іноземних держав та ін.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у харківському метро відкрилися фотовиставки до Дня вишиванки.
 
Тэги:  освіта, харків
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