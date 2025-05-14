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14.05.2025  16:30   Віталій Хіневич

У Харкові розшукують свідків смертельної ДТП

31 липня 2024 року близько 06:45 на перехресті вулиць Різдвяна та Коцарська у місті Харків сталося зіткнення автомобіля «Jeep Renegade» з мотоциклом «BAJAJ».

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Внаслідок автопригоди водій мотоциклу отримав тілесні ушкодження, від яких помер в лікарні.
 
На даний час проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за фактом ДТП.
 
Свідків та очевидців даної дорожньо-транспортної пригоди просимо звернутися за телефоном: 066-23-00-745 або до кабінету № 3  відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Миколи Хвильового, 22.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові водій авто здійснив ДТП та почав пити алкогольний напій.
 
Тэги:  події, харків
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