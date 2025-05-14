У Харкові розшукують свідків смертельної ДТП

31 липня 2024 року близько 06:45 на перехресті вулиць Різдвяна та Коцарська у місті Харків сталося зіткнення автомобіля «Jeep Renegade» з мотоциклом «BAJAJ».
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День обіцяє бути емоційним і непередбачуваним, тож навіть за чітким планом щось піде не так. Успіх принесе уважність до деталей і нові знайомства.
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