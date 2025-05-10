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10.05.2025  12:40   Віталій Хіневич

Заморозки на поверхні ґрунту та дощі: синоптики про погоду на Харківщині

За прогнозами синоптиків очікуються дощі та заморозки на поверхні грунту.


Заморозки на поверхні ґрунту та дощі: синоптики про погоду на Харківщині
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
11 травня у Харківській області очікується температура повітря вночі 1 - 6° тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0 - 5°, вдень 11 – 16°, невеликий дощ.
 
12 травня вночі невеликий дощ, вдень дощ. Температура повітря вночі 3 – 8° тепла, вдень 9 – 14°.
 
Синоптики також зазанчали, що погода квітня поточного року була нестійкою з дефіцитом опадів. Сумарна кількість опадів становила всього 8 – 25 мм або 23 – 60% кліматичної норми, переважно дощі  пройшли в першій декаді.
 
У цілому погодні умови, які спостерігалися упродовж місяця, були здебільшого задовільними для вегетації основних сільськогосподарських культур.
 
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Тэги:  погода, харків
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