Який радіаційний фон в Харкові та області на 10 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 10 травня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 9 травня 2025 року.
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День підходить для праці та вирішення кар'єрних питань. Для спілкування краще обрати душевну атмосферу, не натовп.
У Харкові буде переважно хмарно. Вночі очікується дощ, але вранці погода покращиться. Протягом дня опади більше не прогнозуються, хоча сонце з’являтиметься лише зрідка.
Щорічно 10 травня у світі проводять День руху для здоров’я.
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