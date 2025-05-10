10.05.2025 09:40 Віталій Хіневич

Який радіаційний фон в Харкові та області на 10 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 10 травня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 12

Золочів - 12

Богодухів - 13

Коломак - 11

Великий Бурлук - 13

Печеніги - 14

Слобожанське - 12

Куп’янськ - 11

Берестин - 11

Лозова - 12

Ізюм - 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 9 травня 2025 року.