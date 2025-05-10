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10.05.2025  10:30   Віталій Хіневич

У Харкові водійка авто здійснила ДТП, наїхавши на огорожу

Під час патрулювання, патрульні виявили дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Аерокосмічному.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Інспектори встановили, що водійка автомобіля Toyota не врахувала дорожньої обстановки, не дотрималась безпечної швидкості руху, внаслідок чого допустила наїзд на металеву огорожу.
 
Також, громадянка вживала алкоголь після ДТП. Патрульні запропонували жінці пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння, на що вона погодилась.
 
Огляд на стан сп'яніння водійка пройшла за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 0.22 проміле. З результатом огляду громадянка була згодна.
 
Патрульні відсторонили жінку від керування та склали на неї адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), та ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю) КУпАП.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що нетверезі водії створили два ДТП на дорогах Харкова.
 
Тэги:  події, харків
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