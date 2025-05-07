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07.05.2025  15:30   Віталій Хіневич

Деякі вулиці Харкова тимчасово будуть без електропостачання

Електропостачання не буде у зв'язку з проведенням ремонтних робіт.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
У зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт у четвер та п'ятницю, 15-16 травня, з 8:00 до 19:00 частково буде знеструмлено споживачів в районі наступних вулиць:
 
  • Амосова вул., 
  • Благодатна вул., 
  • Велозаводська вул., 
  • Єдності вул., 
  • Естонська вул., 
  • Карпатська вул., 
  • Карпатський пр-д, 1-й Карпатський пр-д, Литовська вул., 
  • Салтівське шосе, Солов'їна вул., 
  • Сонячна вул., 
  • Тракторобудівників пр-т.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Лопанській набережній замінили зношену ділянку каналізаційного трубопроводу.

Тэги:  жкг, харків
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