Деякі вулиці Харкова тимчасово будуть без електропостачання

Електропостачання не буде у зв'язку з проведенням ремонтних робіт.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Лопанській набережній замінили зношену ділянку каналізаційного трубопроводу.
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Хороший день для зустрічей, спілкування та компромісів. У стосунках можливе гармонійне й глибоке зближення.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. дощ йтиме вночі та вдень і закінчиться лише ближче до вечора.
Сьогодні у багатьох країнах світу відзначається Міжнародний день планетаріїв.
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