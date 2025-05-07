07.05.2025 15:30 Віталій Хіневич

Деякі вулиці Харкова тимчасово будуть без електропостачання

Електропостачання не буде у зв'язку з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

У зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт у четвер та п'ятницю, 15-16 травня, з 8:00 до 19:00 частково буде знеструмлено споживачів в районі наступних вулиць:

Амосова вул.,

Благодатна вул.,

Велозаводська вул.,

Єдності вул.,

Естонська вул.,

Карпатська вул.,

Карпатський пр-д, 1-й Карпатський пр-д, Литовська вул.,

Салтівське шосе, Солов'їна вул.,

Сонячна вул.,

Тракторобудівників пр-т.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Лопанській набережній замінили зношену ділянку каналізаційного трубопроводу.