06.05.2025 19:11 Дмитро Колонєй

На Харківщині судитимуть біглу керівницю окупаційного уряду

Як та де слугувала ворогу на Харківщині жінка встановили правоохоронці.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 48-річна жінка раніше проживала в Харкові, однак ще за декілька років до повномасштабного вторгнення почала співпрацювати з ворогом:

будувала кар’єру під керівництвом окупантів;

працювала у складі «гуманітарного батальйону» так званої «новоросії»;

після повномасштабного вторгнення повернулась на Харківщину, до Куп’янська як «и. о. заместителя Главы по экономике и финансам Военно-гражданской администрации Харьковской области»;

керувала роботою управлінь економіки, промисловості і торгівлі, а також сільського господарства;

організовувала збір відомостей про місцеві підприємства з метою передальшої передачі їх окупантам;

забезпечувала підбір кадрів і створення структур, які розпоряджалися майном цих підприємств.

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Перед деокупацією обвинувачена втекла до РФ, де наразі переховується від слідства. Її оголошено у розшук. Жінку судитимуть заочно в Основʼянському районному суді м. Харкова. Їй загрожує від пʼяти до десяти років за гратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до пʼятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що мешканець Харківщини, який обіймав керівну посаду в окупаційних органах влади отримав вирок