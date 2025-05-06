06.05.2025 19:43 Дмитро Колонєй

Не чекайте в Харкові на 12 трамвай з середи

Скільки часу та чому не ходитиме трамвай та як курсуватиме автобус 12 розповіли в Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.



Не чекайте в Харкові на 12 трамвай з середи



Як повідомляє РЕДПОСТ з 7 по 18 травня 2025 року, через розбирання аварійної стіни будівлі буде припинений рух транспорту на вул. Трінклера, на ділянці від пр. Незалежності до вул. Данилевського.

Об'їхати закриту ділянку можна буде вул. Данилевського, вул. Літературною, вул. Культури, вул. Сумською та іншими прилеглими вулицями.

Трамвай №12 не курсуватиме.

Тимчасовий автобус №12 ходитиме таким чином:

вул. Євгена Котляра (вокзал «Харків-Пасажирський») - вул. Велика Панасівська - пров. Лосівський - пров. Пискунівський - проїзд Рогатинський - вул. Клочківська - узвіз Клочківський - пр. Незалежності - вул. Сумська - вул. Данилевського - вул. Трінклера - вул. Миколи Хвильового - вул. Мироносицька - вул. Весніна - вул. Сумська - Центральний парк;

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у зворотному напрямку: Центральний парк - вул. Сумська - вул. Весніна - вул. Мироносицька - вул. Миколи Хвильового - вул. Трінклера - вул. Культури - вул. Сумська - пр. Незалежності - узвіз Клочківський - вул. Клочківська - проїзд Рогатинський - пров. Пискунівський - пров. Лосівський - вул. Велика Панасівська - вул. Євгена Котляра (вокзал «Харків-Пасажирський»).

Наадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, як відтепер можна буде отримати водійські права.