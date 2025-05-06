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06.05.2025  14:15   Віталій Хіневич

У прокуратурі повідомили про обстріли Харківської області

Ще п’ятеро мирних мешканців, серед яких 16-річний хлопець, постраждали через ворожі обстріли Харківщини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 5 травня орієнтовно о 17:10 ворог завдав кілька ударів, попередньо, FPV-дронами, по с. Івашки Золочівської ОТГ Богодухівського району. Пошкоджено службовий автомобіль одного з підприємств. Без постраждалих.
 
Також 5 травня близько 20:30 збройні сили рф скинули КАБ на с. Гороховатка Борівської СТГ Ізюмського району. Пошкоджень зазнали приватні домоволодіння та автомобіль. Троє чоловіків віком 57, 62 та 70 років дістали акубаротравму.
 
Орієнтовно о 22 годині ворог обстріляв з РСЗВ с. Бахтин Борівської СТГ, внаслідок чого зруйновано будинок та пошкоджено автомобіль. Без постраждалих.
 
Під ворожими обстрілами вкотре опинилась Куп’янщина. 6 травня о 10:00 російські військовослужбовці вдарили по с. Старовірівка. Пошкоджено житлові будинки. Постраждав 16-річний хлопець — з вибуховим пораненням його ушпиталено.
 
Крім того, зс рф завдали авіаударів і по Куп’янську. Пошкоджень зазнали приватні домоволодіння. У 72-річної мирної мешканки — гостра реакція на стрес.
 
Попередньо, окупанти застосували ФАБ-500 з УМПК.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що масована атака дронів по Харкову спричинила масштабні пожежі в чотирьох районах міста, пошкоджено понад сотню об’єктів.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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