06.05.2025 14:01 Рита Парфенова

У Харкові комунальники ліквідовують наслідки нічної атаки «шахедами»

Після ворожої атаки дрони-камікадзе спричинили пошкодження в місті – комунальні служби оперативно розпочали прибирання й допомогу мешканцям.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Одразу після масованої атаки дронів-камікадзе по Харкову до роботи стали комунальні служби міста. Фахівці усувають наслідки обстрілів та допомагають місцевим жителям.

Працівники КП «Харківблагоустрій» очищають прилеглі території від уламків та битого скла. Бригади СКП «Харківзеленбуд» обрізають пошкоджені дерева й забезпечують вільний доступ до будівель для рятувальників і ремонтних служб. Співробітники КП «Харківспецбуд» закривають вибиті вікна в постраждалих будинках.

Також на місцях обстрілів працюють представники КП «Житлокомсервіс». Вони проводять обстеження житлових будівель і надають консультації мешканцям щодо отримання компенсації за програмою державної допомоги «єВідновлення».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на світанку 6 травня Харків атакували 20 дронів-камікадзе. Унаслідок обстрілу виникли пожежі та пошкодження в різних районах міста, зафіксовано щонайменше чотирьох постраждалих.