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06.05.2025  14:01   Рита Парфенова

У Харкові комунальники ліквідовують наслідки нічної атаки «шахедами»

Після ворожої атаки дрони-камікадзе спричинили пошкодження в місті – комунальні служби оперативно розпочали прибирання й допомогу мешканцям.

У Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків атаки дронів У Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків атаки дронів
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Одразу після масованої атаки дронів-камікадзе по Харкову до роботи стали комунальні служби міста. Фахівці усувають наслідки обстрілів та допомагають місцевим жителям.
 
У Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків атаки дронів У Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків атаки дронів
 
Працівники КП «Харківблагоустрій» очищають прилеглі території від уламків та битого скла. Бригади СКП «Харківзеленбуд» обрізають пошкоджені дерева й забезпечують вільний доступ до будівель для рятувальників і ремонтних служб. Співробітники КП «Харківспецбуд» закривають вибиті вікна в постраждалих будинках.
 
У Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків атаки дронів У Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків атаки дронів
 
Також на місцях обстрілів працюють представники КП «Житлокомсервіс». Вони проводять обстеження житлових будівель і надають консультації мешканцям щодо отримання компенсації за програмою державної допомоги «єВідновлення».
 
У Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків атаки дронів У Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків атаки дронів
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на світанку 6 травня Харків атакували 20 дронів-камікадзе. Унаслідок обстрілу виникли пожежі та пошкодження в різних районах міста, зафіксовано щонайменше чотирьох постраждалих.
Тэги:  благоустрій, обстріл, харків, агрессия россии
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