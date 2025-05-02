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02.05.2025  17:05   Дмитро Колонєй

Про фейковий застосунок попереджають харківські газовики

Харківська міська філія "Газмережі" закликає споживачів газу бути уважними.


Про фейковий застосунок попереджають харківські газовики
Як повідомляє РЕДПОСТ, харківські газовики звертають увагу городян, що у соцмережах шириться інформація, яка пропонує реєструватися в мобільному застосунку «Харків газ» для передачі показань лічильника газу, оплати за газові послуги тощо.
 
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Комунальники закликають споживачів природного газу уважно перевіряти, кому ви надаєте свої дані та бути обережними!
 
У місті Харків єдиною компанією, яка приймає показання лічильника газу, є ХАРКІВСЬКА МІСЬКА ФІЛІЯ «ГАЗМЕРЕЖІ» - ваш Оператор ГРМ.
 
Передавати показання лічильника газу, здійснювати оплату рахунків, керувати особовим рахунком необхідно виключно через офіційні сервіси.
 
  • Не переходьте за сумнівними посиланнями!
  • Не передавайте персональні дані стороннім особам!

Будьте пильними та довіряйте лише офіційним джерелам інформації!

Офіційні ресурси та сервіси Харківської міської філії «Газмережі»:

 

Тэги:  газ, кримінал, харків, поради
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