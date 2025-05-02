02.05.2025 17:42 Дмитро Колонєй

Ще один крок до ідеального міста майбутнього зроблено! - Ігор Терехов

Харків разом з Deloitte створять першу в Україні Стратегію розумного міста.



Ще один крок до ідеального міста майбутнього зроблено! - Ігор Терехов



"На всесвітньому конгресі «Smart City Expo» в Барселоні за запрошенням міжнародної компанії Deloitte ми вперше обговорили нашу можливу співпрацю," - розповів мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ

Харків починає партнерство з Deloitte для створення першої в Україні Стратегії розумного міста. Експерти Deloitte адаптують кращі світові практики до потреб і викликів нашого міста.

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"Це новий етап розвитку. Ми хочемо, щоб Харків став містом, де світло вмикається автоматично, громадський транспорт завжди рухається чітко за графіком, а будь-які довідки чи послуги можна отримати онлайн. Щоб інфраструктура сама сигналізувала про проблеми, а система безпеки працювала на випередження.

Наш Ситуаційний центр уже довів, що технології можуть підвищувати рівень безпеки. Тепер масштабуватимемо цей досвід на всі сфери міського життя.

Щиро дякуємо компанії Deloitte за підтримку цієї ініціативи та експертизу.

Ще один крок до ідеального міста майбутнього зроблено!" - підсумував мер Харкова.