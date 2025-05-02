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02.05.2025  16:41   Дмитро Колонєй

Без успіху: ЗСУ зірвали 5 наступальних дій окупантів на Харківщині

Оперативна ситуація по Харківщині на 2 травня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація. 
 
  • На Харківському напрямку сьогодні противник тричі намагався атакувати позиції наших військ в районі Вовчанська.
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  • На Куп’янському напрямку ворог з початку доби здійснив три спроби просунутися до наших позицій в районі населених пунктів Колісниківка, Нова Кругляківка та Загризове, які успішно відбили українські захисники. 

Нагадаємо, раніге РЕДПОСТ інформував, да загарбники атакують на Харківщині. 

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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