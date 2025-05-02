Без успіху: ЗСУ зірвали 5 наступальних дій окупантів на Харківщині

Оперативна ситуація по Харківщині на 2 травня 2025 року від Генштаба ЗСУ.
Нагадаємо, раніге РЕДПОСТ інформував, да загарбники атакують на Харківщині.
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Формула успіху дня: спочатку подумати, потім діяти. Є шанс навести лад у справах і вчасно розгледіти чужі інтриги.
Небо над Харковом затягнуть хмари вже зранку, і така погода триматиметься майже весь день. Лише ближче до вечора можливе часткове прояснення. Опадів синоптики не прогнозують — день мине сухо.
Якщо ви любите рибу тунець, то можете сміливо відзначити в календарі червоним 2 травня.
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