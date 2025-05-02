02.05.2025 16:00

СБУ викрила агентурну пару російський спецслужб, яка шпигувала на Харківщині

За матеріалами СБУ засуджено шпигунів росіян, які діяли на Харківщині під видом волонтерів.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, місцева безробітна та її співмешканець були дистанційно завербовані окупантами через їхнього односельчанина, який ще з 2014 року воює проти українських військ на сході нашої держави та працювали на ворога:

коригували ракетно-бомбові удари рф по регіону. Для конспірації агенти видавали себе за волонтерів, які допомагають безпритульним тваринам.

облаштували на власному подвір’ї імпровізований притулок.

щоб приховано збирати координати для вогневого ураження, вони збирали інформацію для ворога під виглядом поїздок у пошуках покинутих тварин.

додаткову інформацію «втемну» випитували у місцевих жителів, з якими зустрічалися під час «волонтерських» поїздок.

Серед основних цілей, координати яких цікавили ворога були запасні командні пункти та блокпости Сил оборони, а також медустанови, де перебували на лікуванні поранені воїни.

Контррозвідка СБУ викрила агентурну пару, задокументувала її злочини і затримала за місцем проживання біля Харкова в лютому 2025 року.

За матеріалами Служби безпеки колегія суддів визнала обох агентів винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та засудила до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна