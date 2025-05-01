01.05.2025 19:00 Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова перевірили санітарний стан Слобідського району

Які роботи виконують комунальники району та чи добре це роблять з'ясувала комісія КП «Харківблагоустрій», яка обслідувала десятки дворів.

Як повідомляє РЕДПОСТ , комісія комунального підприємства оглянула двори 64 будинків Слобідського району, санітарний стан яких визнала задовільним, а працівники районної філії виконують енизку роббіт з благоустрою району:

щодня прибирають території

виконують роботи в межах акції «Зелена весна».

посіяли близько 50 кв. м газону,

розсадили 359 багаторічних рослин,

висадили 13 дерев і 24 кущі,

пофарбували понад 6 тис. елементів благоустрою

впорядковали 280 га територій району.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові замінили 630 метрів мереж водовідведення.