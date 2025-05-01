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01.05.2025  19:00   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова перевірили санітарний стан Слобідського району

Які роботи виконують комунальники району та чи добре це роблять з'ясувала комісія КП «Харківблагоустрій», яка обслідувала десятки дворів.

Перевірили санітарний стан Слобідського району комунальники: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, комісія комунального підприємства оглянула двори 64 будинків Слобідського району, санітарний стан яких визнала задовільним, а працівники районної філії  виконують енизку роббіт з благоустрою району: 
  • щодня прибирають території
  • виконують роботи в межах акції «Зелена весна».
  • посіяли близько 50 кв. м газону,
  • розсадили 359 багаторічних рослин,
  • висадили 13 дерев і 24 кущі,
  • пофарбували понад 6 тис. елементів благоустрою
  • впорядковали 280 га територій району.

Перевірили санітарний стан Слобідського району комунальники: Новини Харкова

Перевірили санітарний стан Слобідського району комунальники: Новини Харкова

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові замінили 630 метрів мереж водовідведення.

 
Тэги:  благоустрій, комунальники, харків
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