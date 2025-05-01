Комунальники Харкова перевірили санітарний стан Слобідського району

Які роботи виконують комунальники району та чи добре це роблять з'ясувала комісія КП «Харківблагоустрій», яка обслідувала десятки дворів.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові замінили 630 метрів мереж водовідведення.
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Сьогодні все у ваших руках – проявляйте рішучість і чіткість. Прийняті сьогодні рішення будуть практичними та перспективними.
У Харкові протягом дня переважатиме хмарна погода, сонце лише зрідка з’являтиметься з-за хмар. Опадів не очікується.
1 травня в Україні відзначається День весни і праці.
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