    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові відкрили пам’ятник полковнику поліції Олександру Іванову, який загинув внаслідок ворожого авіаудару
01.05.2025  18:21   Дмитро Колонєй

У Харкові відкрили пам’ятник полковнику поліції Олександру Іванову, який загинув внаслідок ворожого авіаудару

Офіцер поліції віддав життя у Харкові, виконуючи свій обов’язок.

Відкрито пам’ятник полковнику поліції Олександру Іванову, який загинув внаслідок ворожого авіаудару: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, Олександр Іванов, заступник начальника відділу з превентивної діяльності, який понад 20 років присвятив служінню українському народові, у ніч на 4 квітня 2023 року, під час повітряної тривоги,  прибув із колегами до місця влучання дрона в Новобаварському районі Харкова. Поліцейські надавали допомогу постраждалим та документували наслідки обстрілу. 
 
Відкрито пам’ятник полковнику поліції Олександру Іванову, який загинув внаслідок ворожого авіаудару: Новини Харкова
 
За 40 хвилин після першого удару ворог завдав повторного — троє рятувальників загинули, а полковник Іванов отримав смертельні поранення. Він не дожив до свого 45-річчя лише один день.
 
Відкрито пам’ятник полковнику поліції Олександру Іванову, який загинув внаслідок ворожого авіаудару: Новини Харкова
 
Відкриття  пам'ятника об’єднало родину загиблого, його друзів, колег, керівництво поліції Харківщини,  представників місцевої влади. Присутні вшанували пам’ять офіцера, який віддав життя, виконуючи свій обов’язок.
 
Відкрито пам’ятник полковнику поліції Олександру Іванову, який загинув внаслідок ворожого авіаудару: Новини Харкова
 
Відкрито пам’ятник полковнику поліції Олександру Іванову, який загинув внаслідок ворожого авіаудару: Новини Харкова
 
Начальник ГУНП в Харківській області Петро Токар наголосив, що подвиг полковника Іванова — приклад мужності, самопожертви та вірності Присязі, який назавжди залишиться у серцях поліцейської спільноти. Пам’ятник, встановлений у підрозділі поліції, в якому роками працював Олександр Іванов, став символом пошани до відваги, з якою він виконував свій службовий обов’язок — навіть під час смертельної небезпеки. Світла пам’ять Герою.
 
 
Тэги:  агрессия россии, смерть, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.05 Армія На Харківському напрямку тривають два боєзіткнення з ворогом 01.05 Надзвичайні події Ворожий удар залишив без газу тисячі мешканців Харківщини 01.05 ЖКГ У Харкові ліквідовують наслідки масованого обстрілу 29 квітня (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 