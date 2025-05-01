01.05.2025 18:21 Дмитро Колонєй

У Харкові відкрили пам’ятник полковнику поліції Олександру Іванову, який загинув внаслідок ворожого авіаудару

Офіцер поліції віддав життя у Харкові, виконуючи свій обов’язок.

Як повідомляє РЕДПОСТ , Олександр Іванов, заступник начальника відділу з превентивної діяльності, який понад 20 років присвятив служінню українському народові, у ніч на 4 квітня 2023 року, під час повітряної тривоги, прибув із колегами до місця влучання дрона в Новобаварському районі Харкова. Поліцейські надавали допомогу постраждалим та документували наслідки обстрілу.

За 40 хвилин після першого удару ворог завдав повторного — троє рятувальників загинули, а полковник Іванов отримав смертельні поранення. Він не дожив до свого 45-річчя лише один день.

Відкриття пам'ятника об’єднало родину загиблого, його друзів, колег, керівництво поліції Харківщини, представників місцевої влади. Присутні вшанували пам’ять офіцера, який віддав життя, виконуючи свій обов’язок.

Начальник ГУНП в Харківській області Петро Токар наголосив, що подвиг полковника Іванова — приклад мужності, самопожертви та вірності Присязі, який назавжди залишиться у серцях поліцейської спільноти. Пам’ятник, встановлений у підрозділі поліції, в якому роками працював Олександр Іванов, став символом пошани до відваги, з якою він виконував свій службовий обов’язок — навіть під час смертельної небезпеки. Світла пам’ять Герою.