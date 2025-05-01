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01.05.2025  17:55   Віталій Хіневич

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 1 травня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2916 вакансій.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
 
  • Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації – 50 000 грн.
  • Кухар – 49 990 грн.
  • Агроном – 36 000 грн.
  • Начальник відділу стандартизації – 35 000 грн.
  • Механік з ремонту транспорту – 30 000 грн.
  • Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції – 26 000 грн.
  • Машиніст екскаватора одноківшового – 25 260 грн.
  • Помічник судді – 21 430 грн.
  • Лаборант хімічного аналізу – 20 910 грн.
  • Фарбувальник (виробництво текстилю) – 18 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
 
Із питань зайнятості звертайтесь на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами:
0800 600 498; +38 (096) 055 48 69.
 
Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів дивіться за посиланням.
 
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Тэги:  робота, харків
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