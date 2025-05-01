01.05.2025 17:55 Віталій Хіневич

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 1 травня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2916 вакансій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:

Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації – 50 000 грн.

Кухар – 49 990 грн.

Агроном – 36 000 грн.

Начальник відділу стандартизації – 35 000 грн.

Механік з ремонту транспорту – 30 000 грн.

Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції – 26 000 грн.

Машиніст екскаватора одноківшового – 25 260 грн.

Помічник судді – 21 430 грн.

Лаборант хімічного аналізу – 20 910 грн.

Фарбувальник (виробництво текстилю) – 18 000 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Із питань зайнятості звертайтесь на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами:

0800 600 498; +38 (096) 055 48 69.

Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів дивіться за посиланням.

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