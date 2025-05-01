01.05.2025 17:46 Дмитро Колонєй
На Харківщині зловмисники знищили дерев на півтора мільйони гривень (фото)
Хто організував т як діяла злочинна група на Харківщині з'ясували правоохоронці.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 46-річний мешканець с. Максимівка Богодухівського району вирішив організувати бізнес з продажу дров для опалення, заготовляючи їх у незаконний спосіб. Розуміючи, що самостійно не впорається, він залучив до свого плану двох знайомих — чоловіків віком 31 і 35 років.
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Кримінальна трійця без відповідних дозволів з травня 2024 року бензопилами вирубували сироростучі та сухостійні дерева у лісозахисних насадженнях
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Зрубану деревину одразу доставляли покупцям.
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Отримані «доходи» розподіляли між собою.
Злодюги встигли вирубати майже 200 дерев різних порід. Загальна сума завданої шкоди, відповідно до висновку експерта, складає майже 1,6 млн гривень.
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