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01.05.2025  17:46   Дмитро Колонєй

На Харківщині зловмисники знищили дерев на півтора мільйони гривень (фото)

Хто організував т як діяла злочинна група на Харківщині з'ясували правоохоронці.

Знищили дерев на півтора мільйони гривень зловмисники: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 46-річний мешканець с. Максимівка Богодухівського району вирішив організувати бізнес з продажу дров для опалення, заготовляючи їх у незаконний спосіб. Розуміючи, що самостійно не впорається, він залучив до свого плану двох знайомих — чоловіків віком 31 і 35 років.
 
  • Кримінальна трійця без відповідних дозволів з травня 2024 року бензопилами вирубували сироростучі та сухостійні дерева у лісозахисних насадженнях
  • Зрубану деревину одразу доставляли покупцям.
  • Отримані «доходи» розподіляли між собою.
Знищили дерев на півтора мільйони гривень зловмисники: Новини Харкова
 
Злодюги встигли вирубати майже 200 дерев різних порід. Загальна сума завданої шкоди, відповідно до висновку експерта, складає майже 1,6 млн гривень.
 
Знищили дерев на півтора мільйони гривень зловмисники: Новини Харкова
 
Знищили дерев на півтора мільйони гривень зловмисники: Новини Харкова
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині лісничий не помітив знищення дерев на мільйон гривень.
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Тэги:  афера, чорні лісоруби, харків, кримінал
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