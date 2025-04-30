30.04.2025 22:00 Дмитро Колонєй

Рецепт запашного кексу на білках з родзинками

Пропонуємо побалувати себе пишним і повітряним десертом.

Як пише РЕДПОСТ, ця страва буде дуже доречною, якщо хочеться чогось солодкого і треба використовувати білки, що залишилося після готування.

Кекс на білках із родзинками

Продукти:

6-7 яєчних білків,

100 г вершкового масла,

200 г цукру,

1 склянка борошна,

20 г крохмалю,

1 ч. л. розпушувача,

1-2 жмені родзинок,

40 мл рому або коньяку,

ванілін.

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Покроковий рецепт приготування:

Замочити родзинки у гарячій воді на 10 хвилин. Обсушити. Залити ромом. Дати настоятися. Знову обсушити ізюм. Обваляти його в ложці борошна. Міксером збити білки та 2 ложки цукру до стійких піків. Змішати всі сухі інгредієнти, що залишилися. Поступово ввести білки у суху суміш. Розтопити вершкове масло|мастило|. Акуратно втрутити розтоплене вершкове масло. Втрутити ізюм. Виклади тісто у форму. Випікати кекс 50 хвилин в духовці при 180 градусах.