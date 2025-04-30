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30.04.2025  22:00   Дмитро Колонєй

Рецепт запашного кексу на білках з родзинками

Пропонуємо побалувати себе пишним і повітряним десертом.

 
Як пише РЕДПОСТ, ця страва буде дуже доречною, якщо хочеться чогось солодкого і треба використовувати білки, що залишилося після готування.
 

Кекс на білках із родзинками

 

Продукти:

 
  • 6-7 яєчних білків,
  • 100 г вершкового масла,
  • 200 г цукру,
  • 1 склянка борошна,
  • 20 г крохмалю,
  • 1 ч. л. розпушувача,
  • 1-2 жмені родзинок,
  • 40 мл рому або коньяку,
  • ванілін.
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Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Замочити родзинки у гарячій воді на 10 хвилин.
  2. Обсушити.
  3. Залити ромом.
  4. Дати настоятися.
  5. Знову обсушити ізюм.
  6. Обваляти його в ложці борошна.
  7. Міксером збити білки та 2 ложки цукру до стійких піків.
  8. Змішати всі сухі інгредієнти, що залишилися.
  9. Поступово ввести білки у суху суміш.
  10. Розтопити вершкове масло|мастило|.
  11. Акуратно втрутити розтоплене вершкове масло.
  12. Втрутити ізюм.
  13. Виклади тісто у форму.
  14. Випікати кекс 50 хвилин в духовці при 180 градусах.
 
Тэги:  рецепт, десерт, кекс, яйця, білки, цуокр, борошно, родзинки, ром
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