30.04.2025 22:00 Дмитро Колонєй
Рецепт запашного кексу на білках з родзинками
Пропонуємо побалувати себе пишним і повітряним десертом.
Як пише РЕДПОСТ, ця страва буде дуже доречною, якщо хочеться чогось солодкого і треба використовувати білки, що залишилося після готування.
Кекс на білках із родзинками
Продукти:
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6-7 яєчних білків,
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100 г вершкового масла,
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200 г цукру,
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1 склянка борошна,
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20 г крохмалю,
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1 ч. л. розпушувача,
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1-2 жмені родзинок,
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40 мл рому або коньяку,
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ванілін.
Покроковий рецепт приготування:
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Замочити родзинки у гарячій воді на 10 хвилин.
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Обсушити.
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Залити ромом.
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Дати настоятися.
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Знову обсушити ізюм.
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Обваляти його в ложці борошна.
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Міксером збити білки та 2 ложки цукру до стійких піків.
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Змішати всі сухі інгредієнти, що залишилися.
-
Поступово ввести білки у суху суміш.
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Розтопити вершкове масло|мастило|.
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Акуратно втрутити розтоплене вершкове масло.
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Втрутити ізюм.
-
Виклади тісто у форму.
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Випікати кекс 50 хвилин в духовці при 180 градусах.
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