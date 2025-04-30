    
Главная Новини Харкова Освіта Харків має всі передумови, щоб стати технологічним лідером України - Ігор Терехов
30.04.2025  21:33   Дмитро Колонєй

Харків має всі передумови, щоб стати технологічним лідером України - Ігор Терехов

У школах Харкова та області створюють мережу сучасних цифрових лабораторій


Харків має всі передумови, щоб стати технологічним лідером України - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, у школах і закладах професійно-технічної освіти міста Харкова та області в рамках прроєката «Kharkiv IT Cluster» спільно з компанією «AltexSoft» та за підтримки Харківської міськради та ХОВА створюють мережу сучасних цифрових лабораторій «Програмуй майбутнє».
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Невдовзі буде відкрито 15 цифрових просторів, а до кінця року планується запуск до 50-ти лабораторій у підземних школах і коледжах міста та області. 
 
«Харків має всі передумови, щоб стати технологічним лідером України - навіть у воєнний час. Але для цього потрібно діяти вже сьогодні: підтримувати молодь, створювати умови для навчання. Цифрові лабораторії - це не разова акція, а системна інфраструктура, яка допоможе дітям розвиватися, а регіону - зберегти таланти», - зазначив міський голова Ігор Терехов.
 
Як розповіли розробники, особливістю проєкту є тривала підтримка: викладачі шкіл залучатимуться до навчання й заходів від «Kharkiv IT Cluster», а учні - до профорієнтаційних заходів, воркшопів тощо.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що міськрада Харкова звернулася до Кабміну щодо підвищення оплати праці педагогам.
 
Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.04 Влада Ігор Терехов вітає українських прикордонників з професійним святом 30.04 Надзвичайні події Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Харків зросла до 47 осіб — Терехов 28.04 Влада Ігор Терехов – про важкий тиждень для Харкова: обстріли, втрати та надія на перемогу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 