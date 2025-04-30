30.04.2025 21:33 Дмитро Колонєй

Харків має всі передумови, щоб стати технологічним лідером України - Ігор Терехов

У школах Харкова та області створюють мережу сучасних цифрових лабораторій



Харків має всі передумови, щоб стати технологічним лідером України - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , у школах і закладах професійно-технічної освіти міста Харкова та області в рамках прроєката «Kharkiv IT Cluster» спільно з компанією «AltexSoft» та за підтримки Харківської міськради та ХОВА створюють мережу сучасних цифрових лабораторій «Програмуй майбутнє».

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Невдовзі буде відкрито 15 цифрових просторів, а до кінця року планується запуск до 50-ти лабораторій у підземних школах і коледжах міста та області.

«Харків має всі передумови, щоб стати технологічним лідером України - навіть у воєнний час. Але для цього потрібно діяти вже сьогодні: підтримувати молодь, створювати умови для навчання. Цифрові лабораторії - це не разова акція, а системна інфраструктура, яка допоможе дітям розвиватися, а регіону - зберегти таланти», - зазначив міський голова Ігор Терехов.

Як розповіли розробники, особливістю проєкту є тривала підтримка: викладачі шкіл залучатимуться до навчання й заходів від «Kharkiv IT Cluster», а учні - до профорієнтаційних заходів, воркшопів тощо.