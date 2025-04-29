Загарбники 16 разів вдарили по Харкову

Зросла кількість постраждалих через атаку БПЛА по Харкову.
Як повідомляє РЕДПОСТ, по Харкову зафіксовано 16 ударів.
"Постраждали багатоповерхівки та приватні будинки, медичний заклад, цивільна інфраструктура. На дану хвилину 20 постраждалих мирних харківʼян, за попередньою інформацією, є серед них і важкі", - поінформував мер Харкова Ігор Терехов.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові ворог вдарив по багатоповерхівці, зростає кількість постраждалих від атаки росіян.
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День обіцяє багато емоцій і бажання вчити інших. Краще спрямувати енергію на організаційні справи вдома або на роботі.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Щороку 29 квітня у світі відзначають День танцю.
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