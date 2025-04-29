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29.04.2025  23:24   Дмитро Колонєй

Загарбники 16 разів вдарили по Харкову

Зросла кількість постраждалих через атаку БПЛА по Харкову.

Як повідомляє РЕДПОСТ, по Харкову зафіксовано 16 ударів.

"Постраждали багатоповерхівки та приватні будинки, медичний заклад, цивільна інфраструктура. На дану хвилину 20 постраждалих мирних харківʼян, за попередньою інформацією, є серед них і важкі", - поінформував мер Харкова Ігор Терехов.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові ворог вдарив по багатоповерхівці, зростає кількість постраждалих від атаки росіян.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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