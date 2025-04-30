Прогноз погоди у Харкові на 30 квітня

У Харкові похмура погода відступить у другій половині дня, однак увечері небо знову вкриється хмарами. Вранці очікується невеликий дощ, а після обіду опади припиняться.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
30 квітня очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ.
Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 18 – 20° тепла.
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День невдалий для переговорів, але чудовий для планування майбутнього. Фінансові вкладення й великі покупки сьогодні будуть особливо вдалими.
У Харкові похмура погода відступить у другій половині дня, однак увечері небо знову вкриється хмарами. Вранці очікується невеликий дощ, а після обіду опади припиняться.
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