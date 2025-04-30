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30.04.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 30 квітня

У Харкові похмура погода відступить у другій половині дня, однак увечері небо знову вкриється хмарами. Вранці очікується невеликий дощ, а після обіду опади припиняться.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

30 квітня очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 18 – 20° тепла.

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Народні прикмети

  • зоряна й тепла ніч сьогодні – влітку буде хороший врожай;
  • коли зірки ховаються за хмарами – наближається дощ;
  • якщо зранку небо ясне, то травень буде малодощовим;
  • ранкова погода підказує, яким стане літо;
  • солов’ї та зозулі вже прилетіли – значить, заморозків більше не буде;
  • культури, на які сідають бджоли, обіцяють щедрий врожай;
  • якщо птахи купаються в калюжах – наближається спека;
  • коли дерева обплутані павутиною, дощів у найближчі дні не чекайте;
  • ранкова роса на траві свідчить про спекотну погоду;
  • сильний вітер обіцяє вітряний травень;
  • якщо вдень іде теплий дощ – зерна буде багато.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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