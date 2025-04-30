30.04.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 30 квітня

У Харкові похмура погода відступить у другій половині дня, однак увечері небо знову вкриється хмарами. Вранці очікується невеликий дощ, а після обіду опади припиняться.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

30 квітня очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 18 – 20° тепла.

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Народні прикмети

зоряна й тепла ніч сьогодні – влітку буде хороший врожай;

коли зірки ховаються за хмарами – наближається дощ;

якщо зранку небо ясне, то травень буде малодощовим;

ранкова погода підказує, яким стане літо;

солов’ї та зозулі вже прилетіли – значить, заморозків більше не буде;

культури, на які сідають бджоли, обіцяють щедрий врожай;

якщо птахи купаються в калюжах – наближається спека;

коли дерева обплутані павутиною, дощів у найближчі дні не чекайте;

ранкова роса на траві свідчить про спекотну погоду;

сильний вітер обіцяє вітряний травень;

якщо вдень іде теплий дощ – зерна буде багато.