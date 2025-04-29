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29.04.2025  23:06   Дмитро Колонєй

У Харкові ворог вдарив по багатоповерхівці, зростає кількість постраждалих від атаки росіян

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував про нових поранених у місті.


У Харкові ворог вдарив по багатоповерхівці, зростає кількість постраждалих від атаки росіян

"Є інформація про 15 постраждалих на дану хвилину. Є інформація про удар ворожого БПЛА по багатоповерхівці. Слобідський район. ", - поінформував мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Харків під атакою ворожих БПЛА.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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