У Харкові ворог вдарив по багатоповерхівці, зростає кількість постраждалих від атаки росіян

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував про нових поранених у місті.
"Є інформація про 15 постраждалих на дану хвилину. Є інформація про удар ворожого БПЛА по багатоповерхівці. Слобідський район. ", - поінформував мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Харків під атакою ворожих БПЛА.
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