29.04.2025 10:57 Рита Парфенова

Втрати ворога на Харківському напрямку: за добу знищено 92 дрони, 61 окупанта та 66 укриттів

Ситуація в зоні відповідальності ОТУ “Харків” залишається складною. Протягом доби росіяни здійснили понад 700 обстрілів і дев’ять штурмів, проте зазнали значних втрат у техніці та живій силі.

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на 9:00 29 квітня оперативна обстановка на Харківському напрямку істотно не змінилася та залишається складною. Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання “Харків”.

Протягом минулої доби російські війська здійснили 722 обстріли позицій українських захисників та застосували 101 дрон-камікадзе. На напрямках Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного та Малої Шапківки окупанти дев’ять разів намагалися прорвати оборону Сил оборони України.

Українські військові продовжують знищувати вороже озброєння, техніку й особовий склад. За минулу добу армія РФ втратила 61 особу, з них 35 – безповоротно.

Також знищено або пошкоджено 119 одиниць ворожої техніки, серед них:

1 бойова броньована машина,

4 артилерійські системи,

12 автомобілів,

92 безпілотники,

1 засіб радіоелектронної боротьби,

9 одиниць спеціальної техніки.

Крім того, було знищено 66 укриттів для особового складу противника.

Сили оборони контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі й стримування збройної агресії рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська дев’ять разів намагалися прорвати оборону на Харківському напрямку й здійснили сім штурмів поблизу Куп’янська.