29.04.2025 10:22 Рита Парфенова

Громада на Харківщині двічі зазнала авіаударів: пошкоджено близько 20 будинків

Протягом 28 та 29 квітня російські війська обстріляли Піски-Радьківські та Борову в Харківській області. Зруйновано житлові будинки, адмінбудівлю.

Борівська громада Харківської області знову постраждала від російських обстрілів, передає РЕДПОСТ. Як повідомили в селищній раді, ввечері 28 квітня російські війська завдали ударів по селу Піски-Радьківські з авіаційних бомб (КАБів) і реактивної артилерії. Зафіксовано близько 10 влучань.

Унаслідок обстрілу виникли пожежі у житлових будинках, господарчих спорудах, адміністративній будівлі та на території лісу. Пошкоджено близько 20 приватних будинків.

Вранці 29 квітня окупанти знову атакували Піски-Радьківські, а також селище Борова. Авіабомба влучила в природну екосистему.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Комунальні служби та рятувальники ліквідовують наслідки ударів. У громаді подякували всім, хто працює на місці подій і допомагає відновленню.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом 28–29 квітня російські війська обстріляли низку населених пунктів Харківської області, застосувавши ударні безпілотники та авіабомби. Зафіксовано щонайменше двох поранених і численні пошкодження житлової інфраструктури.