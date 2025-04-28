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28.04.2025  21:30   

Окупанти обстріляли Купʼянщину

Внаслідок ворожих обстрілів постраждав чоловік.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 28 квітня близько 2:00 російська армія обстріляла м. Купʼянськ та селище Купʼянськ-Вузловий. У місті пошкоджено приватні будинки, у селищі — гаражний кооператив та господарські будівлі. Попередньо, для атак ворог використав РСЗВ «Ураган».
 
О 9:30 збройні сили рф завдали авіаційних ударів по Купʼянську: будинки та авто зазнали пошкоджень. Внаслідок обстрілу на відкритій місцевості виявлено авіаційний боєприпас КАБ-500, який не здетонував.
 
Близько 15:40 російські військові здійснили артилерійський обстріл м. Купʼянськ. Пошкоджено будинок. 65-річний чоловік отримав поранення. У важкому стані постраждалого госпіталізували до лікарні.
 
Близько 16:00 ворог завдав авіаудар по селищу Ківшарівка Купʼянського району. Авіаційний боєприпас влучив у девʼятиповерхівку.
 
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби російські дрони та артилерія завдали серйозних руйнувань на Харківщині – пошкоджено житлові будинки, сільгосппідприємства й техніку, є постраждалі та загибла худоба.
 
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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