29.04.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 29 квітня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

29 квітня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с.

Температура повітря вдень 16 – 18° тепла°.

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Народні прикмети

Грім цього дня обіцяє багатий урожай хлібу. Якщо на вулицях багато хрущів, то найближчі тижні дощу не буде.

Грім цього дня обіцяє багатий урожай хлібу.

Якщо на вулицях багато хрущів, то найближчі тижні дощу не буде.

Наші пращури дивилися, який сьогодні день: погода вказує, що весь травень таким буде.

Також примітили: "Якщо ярки заграють і знову замерзнуть – чекай перешкоди на врожай".