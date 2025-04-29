Прогноз погоди у Харкові на 29 квітня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
29 квітня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с.
Температура повітря вдень 16 – 18° тепла°.
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Грім цього дня обіцяє багатий урожай хлібу. Якщо на вулицях багато хрущів, то найближчі тижні дощу не буде.
День обіцяє багато емоцій і бажання вчити інших. Краще спрямувати енергію на організаційні справи вдома або на роботі.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Щороку 29 квітня у світі відзначають День танцю.
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