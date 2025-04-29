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29.04.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 29 квітня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

29 квітня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 9 – 14  м/с.

Температура повітря вдень 16 – 18° тепла°.

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Народні прикмети

Грім цього дня обіцяє багатий урожай хлібу.
Якщо на вулицях багато хрущів, то найближчі тижні дощу не буде.
  • Грім цього дня обіцяє багатий урожай хлібу.
  • Якщо на вулицях багато хрущів, то найближчі тижні дощу не буде.
  • Наші пращури дивилися, який сьогодні день: погода вказує, що весь травень таким буде.
  • Також примітили: "Якщо ярки заграють і знову замерзнуть – чекай перешкоди на врожай".
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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