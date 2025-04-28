28.04.2025 20:05 Віталій Хіневич

У Харківській області вибухнув снаряд під машиною для розмінування

Відбулась детонація вибухонебезпечного предмету під робочим органом машини механізованого розмінування.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.

Під час проведення робіт із розмінування протипожежних розривів на території Студенецького лісництва Ізюмського району Харківської області сталася детонація вибухонебезпечного предмета під робочим органом машини механізованого розмінування Komatsu. Обійшлося без постраждалих.

«Розмінування лісових масивів наразі є одним із пріоритетних завдань на Харківщині, яка значно постраждала внаслідок бойових дій. Особлива увага приділяється очищенню територій, де розташовані протипожежні розриви, дороги та під'їзні шляхи.

Це необхідно для забезпечення безпечного доступу пожежно-рятувальних підрозділів у разі виникнення лісових пожеж.

Такі машини беруть на себе головну небезпеку та щодня рятують життя піротехніків», - йдеться у повідомленні.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом тижня на Харківщині сапери ДСНС знешкодили понад 680 вибухонебезпечних предметів.