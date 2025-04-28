28.04.2025 19:25

Експрацівницю Дергачівської міськради засуджено за співпрацю з окупантами

Прокурори довели, що під час захоплення військовими рф селища Козача Лопань на Харківщині місцева мешканка свідомо і добровільно допомогала ворогу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

45-річна жінка обійняла посаду «начальника відділу документаційного забезпечення» так званої тимчасової цивільної адміністрації Харківського району. За «службу» вона отримувала заробітну плату в російських рублях.

Серед місцевих жителів колаборантка активно підкреслювала, що необхідно отримати російський паспорт та наголошувала на неминучості «референдуму».

«Зрадницький шлях для неї був продовженням професійного досвіду — раніше вона працювала головним спеціалістом у Дергачівській міській раді, володіючи знаннями з документообігу та роботи зі зверненнями громадян.

За активну участь у встановленні окупаційного режиму колаборантка була «відзначена» — їй урочисто вручили «почётную грамоту» за внесок у розбудову окупаційної влади. Нагороду вручав особисто головний гауляйтер Харківщини», - йдеться у повідомленні.

Їй призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та у сфері надання публічних послуг строком на 10 років з конфіскацією всього майна на користь держави

Обвинувальний вирок винесено Дергачівським районним судом Харківської області. Триває строк на апеляційне оскарження.

Оскільки засуджена переховується від українського правосуддя на території рф, строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту її фактичного затримання. Допоки вона ухиляється від покарання, строки давності зупиняються. Засуджена перебуває у розшуку.

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