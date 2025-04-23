23.04.2025 14:50

Ігор Терехов: У квітні ворог посилив обстріли Харкова

Російський агресор за останню добу атакував Харків 20 безпілотниками.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов сьогодні, 23 квітня, в ефірі національного телемарафону, ворог змінив тактику: якщо раніше обстріли велися здебільшого вночі або рано-вранці, то напередодні росіяни атакували Харків удень.

«Учора ворог запустив 12 «шахедів» серед білого дня, коли люди займалися своїми справами. Це дуже сумно, коли людина стоїть на зупинці громадського транспорту або зупинила автівку перед світлофором, поряд прилітає «шахед» - і вона опиняється на лікарняному ліжку. Також внаслідок атаки був пошкоджений житловий фонд, цивільні підприємства», - зазначив мер.

За його словами, після вчорашнього обстрілу в лікарнях залишається четверо людей. Один пацієнт, який перебував у вкрай важкому стані, сьогодні помер. Внаслідок нічної атаки в Новобаварському районі та ранкової в Індустріальному - обійшлося без постраждалих.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що уранці 23 квітня ворожий безпілотник поцілив у дах дев’ятиповерхового будинку в Індустріальному районі Харкова.