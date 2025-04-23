23.04.2025 15:20 Віталій Хіневич

У Новобаварському районі Харкова замінили 300 метрів водоводів

З початку року комунальники переклали 2.6 км водоводів різного діаметру та відновили водопостачання на 57 ділянках у всіх районах міста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Зокрема, у Новобаварському районі замінили 300 метрів трубопроводів на 6 вулицях.

Сьогодні, 23 квітня, бригади аварійно-відновлювальних робіт Новобаварського району та спеціалізованого підрозділу – ділянки з перекладання та санації водопровідних мереж комплексу «Харківводопостачання» готують до заміни аварійний трубопровід на вулиці Баркалова.

Як повідомив начальник районної служби Євген Сальков, у ході перекладки планується замінити дві технічно зношені ділянки водопроводів, а також капітально відремонтували оглядові колодязі із встановленням сучасної запірно-регулюючої арматури.

«Готуємо до заміни 42 метри водоводу діаметром 300 мм. Застосовуємо метод санації як найбільш щадний для території та економічно обґрунтований. Після земляних робіт виявилося, що не в кращому стані і сусідній трубопровід із загальної системи розподілу води, його теж готуємо до перекладки. Реконструкцію ведемо без вимкнення споживачів. Закінчуємо зварювальні та з'єднувальні роботи на новій гілці трубопроводу, готуємо до капильного ремонту оглядові колодязі. Планові заміни водопровідних об'єктів ведемо паралельно з аварійними ремонтами і з початку року оперативно відновили понад 230 позаштатних ситуацій на мережах, встановили 23 пожежні гідранти та замінили 31 люк на оглядових колодязях», - зазначив Євген Сальков.

За його словами, ремонтники забезпечені всім необхідним для проведення ремонтних робіт будь-якої складності – спецтехнікою, матеріалами, обладнанням та інструментами.

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