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22.04.2025  22:05   Дмитро Колонєй

Харків атакують безпілотники, палає пожежа

Про новий удар ворога поінформував мер Харкова ігор Терехов.


Харків атакують безпілотники, палає пожежа

"Харків знову під ударом ворожого БПЛА. Внаслідок падіння безпілотника «Молнія» у Салтівському районі горить гараж, постраждалих немає. Триває збір даних щодо наслідків «прильоту», - поінформував мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові зросла кількість постраждалих під час атаки безпілотників.
 

 

Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків
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