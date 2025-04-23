23.04.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 23 квітня

Увесь день небо над Харковом буде ясним – хмари не затьмарять сонце до самого вечора. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

23 квітня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітр вдень 26 – 28° тепла.

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Народні прикмети:

якщо сьогодні сонце пригріває, не радій завчасно: спека влітку може виявитися виснажливою, а дощів буде обмаль;

вітер зі сходу цього дня вважається передвісником негод і грозового літа;

лелеки кружляють над селом — знак, що холоди відступили, весна остаточно перемогла;

худоба поводиться спокійно під час першого вигулу — літо буде врожайним і без стихій.