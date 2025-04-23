Прогноз погоди у Харкові на 23 квітня

Увесь день небо над Харковом буде ясним – хмари не затьмарять сонце до самого вечора. Опадів не передбачається.
Температура повітр вдень 26 – 28° тепла.
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Зірки радять діяти обережно та ретельно зважувати кожне рішення. День сприятливий для планування й завершення справ, але не для нових починань чи термінової роботи.
Увесь день небо над Харковом буде ясним – хмари не затьмарять сонце до самого вечора. Опадів не передбачається.
23 квітня відзначається Всеукраїнський день психолога.
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