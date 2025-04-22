22.04.2025 21:29 Дмитро Колонєй

Кількість постраждалих під час атаки БПЛА у Харкові зросла

До лікарень Харкова звернулися поранені через удар росіян.



Кількість постраждалих під час атаки БПЛА у Харкові зросла



Як повідомляє РЕДПОСТ, за медичною допомогою звернулись ще двоє чоловіків. Отже, станом на зараз кількість постраждалих зросла до 11 людей.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram