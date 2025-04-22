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22.04.2025  21:29   Дмитро Колонєй

Кількість постраждалих під час атаки БПЛА у Харкові зросла

До лікарень Харкова звернулися поранені через удар росіян.


Кількість постраждалих під час атаки БПЛА у Харкові зросла

Як повідомляє РЕДПОСТ, за медичною допомогою звернулись ще двоє чоловіків. Отже, станом на зараз кількість постраждалих зросла до 11 людей.

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Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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