22.04.2025 21:25 Мирон Зелений

Четверта підземна школа почала роботу у Харкові (фото)

Нова підземна школа, вже четверта такого формату в місті Харкові, почала роботу 22 квітня в Шевченківському районі.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Заклад розрахований на тисячу учнів, що дозволить значно розширити можливості для офлайн-навчання.

Під час відкриття підземної школи міський голова Ігор Терехов підкреслив масштаб попиту на очне навчання та наголосив на стратегічному значенні таких закладів.

«Це вже третя велика підземна школа, розрахована на тисячу учнів. Зараз у ній вже 808 учнів, але попит шалений: щодня приходять по 80 батьків, щоб записати своїх дітей. Це центральна частина міста, дуже багато дітей тут проживає і хоче навчатися», - наголосив Терехов.

Нова школа має найвищий ступінь захисту. Навчання в ній відбуватиметься у дві зміни для учнів п'яти шкіл. У закладі облаштовані дев'ять кабінетів для початкових класів та вісім - для середньої і старшої школи. Також є загальні зони: їдальня, актова зала, місця для відпочинку, медичний кабінет. Усі приміщення повністю адаптовані для інклюзивного навчання. У вихідні дні там готуватимуть до школи майбутніх першокласників, працюватимуть гуртки та проводитимуться профорієнтаційні заходи.

Будівництво школи коштувало місту 107 млн грн. Сучасне обладнання, зокрема для уроків інформатики, було надане за сприяння Харківського IT-кластера. Ігор Терехов подякував ІТ-спільноті за підтримку та підкреслив важливість розвитку технічної освіти для майбутнього.

Крім того, мер повідомив, що зараз ведеться будівництво ще трьох великих підземних шкіл у Салтівському районі.

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