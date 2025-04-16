На Харківщині рятувальники ліквідували 4 пожежі в природних екосистемах

Сьогодні чотири рази на ліквідацію пожеж сухої трави та очерету спільно з рятувальниками ДСНС залучались вогнеборці місцевих пожежних команд.
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Настрій може змінюватися різко, тому краще уникати рутини. День підійде для спілкування з рідними та активного відпочинку, але дотримуйтесь обережності.
Упродовж дня сонце рідко з’являтиметься з-за хмар. Незважаючи на хмарність, опадів не очікується.
Сьогодні відзначається свято, назва якого спочатку викликає асоціацію на тему вокальних здібностей людини.
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