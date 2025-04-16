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16.04.2025  17:55   Віталій Хіневич

На Харківщині рятувальники ліквідували 4 пожежі в природних екосистемах

Сьогодні чотири рази на ліквідацію пожеж сухої трави та очерету спільно з рятувальниками ДСНС залучались вогнеборці місцевих пожежних команд.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Пожежі сталися на відкритих територіях у селищах Васищеве, Коротич, Велика Рогань Харківського району, а також у селі Вільча Чугуївського району. 
 
Завдяки злагодженим діям надзвичайників ДСНС та МПК пожежі оперативно ліквідовані. 
 
 
Головне управління ДСНС України у Харківській області нагадує: не спалюйте суху рослинність! Це не лише шкодить довкіллю, а й може призвести до масштабних пожеж та загрози для життя і здоров’я людей. Дотримуйтеся правил пожежної безпеки.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині зафіксовано 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
 
Тэги:  події, харків
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