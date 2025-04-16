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16.04.2025  17:25   Дмитро Колонєй

Росіяни атакують Україну безпілотниками з отруйними зарядами

Чим заряджені безпілотники з'ясували спецслужби та ДСНС.

Атакують "Шахедами" з отруйними зарядами росіяни Україну
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з'явилася нова загроза з боку окупантів. Росіяни почати запускати по Україні БПЛА з отруйними зарядами. За інформацією від спецслужб та Державної службі з надзвичайних ситуацій України, тепер «Шахеди» споряджені отруйними речовинами —  капсулами з «CS» або  іритантом — високотоксичним препаратом подразнювальної дії.
 
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Ворожі дрони можуть розкидати ці капсули з метою ураження людей. 
 
За інформацією воєнної розвідки України застосований російськими загарбниками газ вражає слизову оболонку та дихальні шляхи. Перебування у зоні ураження хімікатом без засобів захисту може мати летальні наслідки ― на жаль, вже є загиблі. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Сил оборони відбивають атаку ворога під Вовчанськом.
 
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