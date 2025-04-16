16.04.2025 17:25 Дмитро Колонєй
Росіяни атакують Україну безпілотниками з отруйними зарядами
Чим заряджені безпілотники з'ясували спецслужби та ДСНС.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з'явилася нова загроза з боку окупантів. Росіяни почати запускати по Україні БПЛА з отруйними зарядами. За інформацією від спецслужб та Державної службі з надзвичайних ситуацій України, тепер «Шахеди» споряджені
отруйними речовинами — капсулами з «CS» або іритантом — високотоксичним препаратом подразнювальної дії.
Ворожі дрони можуть розкидати ці капсули з метою ураження людей.
За інформацією воєнної розвідки України застосований російськими загарбниками газ вражає
слизову оболонку та дихальні шляхи. Перебування у зоні ураження хімікатом без засобів захисту може мати летальні наслідки ― на жаль, вже є загиблі.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що Сил оборони відбивають
атаку ворога під Вовчанськом.
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