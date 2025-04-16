16.04.2025 17:21
LinkedIn чи Instagram: де ваш продукт злетить, а де його не помітять
У просуванні бізнесу вибір платформи – ключ до того, чи побачить вашу пропозицію цільова аудиторія, чи вона загубиться серед сотень інших. Instagram і LinkedIn – два популярні канали комунікації з клієнтами, але кожен з них має свої особливості роботи. Якщо ви не хочете витрачати бюджет дарма, варто визначити, де ваша аудиторія буде зацікавлена у вашому продукті, а де проскролить повз.
Аудиторія та особливості взаємодії на кожній платформі
Instagram – це простір для візуальної історії бренду та ідеальний майданчик для бізнесів у сфері краси, моди, гастрономії, подорожей тощо. Успішне просування інстаграм сторінки залежить від цілісного візуального стилю, якісного контенту й активної взаємодії зі спільнотою. Залучення формується через привабливі та динамічні Stories, Reels і публікації. Щоб підтримувати стабільні результати, потрібен чіткий календар публікацій і продумана стратегія.
LinkedIn – це платформа для ділових контактів, професійного нетворкінгу та аналітичного контенту. Тут аудиторія шукає експертність, кейси, цифри та довіру. Просування в LinkedIn підходить для компаній, що працюють у B2B-секторі, надають послуги або хочуть побудувати сильний HR-бренд. Залучення формується через корисність, експертність та участь у спільнотах за професійними інтересами.
Які продукти краще просувати в LinkedIn, а які в Instagram
Різні продукти потребують різного підходу – як у форматі подачі, так і у виборі платформи. Ось на які типи бізнесів краще працює кожна з них.
Instagram:
-
продукти зі значним візуальним складником (одяг, косметика, декор);
-
онлайн-магазини та локальні сервіси;
-
авторські бренди, творчість, інфлюенсери;
-
освітні курси у сфері творчості або лайфстайлу;
-
продукти з емоційним або імпульсивним попитом тощо.
LinkedIn:
-
B2B-продукти та послуги;
-
IT-рішення, SaaS-платформи, консалтинг;
-
професійні навчальні програми, MBA, менторство;
-
HR-сервіси та рекрутинг;
-
корпоративні послуги для середнього та великого бізнесу тощо.
Вибір платформи безпосередньо залежить від специфіки продукту й очікувань вашої аудиторії. Правильна ставка допоможе уникнути зайвих витрат і досягти реальних результатів.
B2B vs B2C: яка платформа підходить для вашого бізнесу
У випадку з B2B вибір однозначно на користь просування в LinkedIn. Тут важливо говорити мовою чисел, кейсів і аналітики. Контент має бути системним: публікуватися з чіткою регулярністю, демонструвати експертність, залучати лідерів думок. Тут працюють PDF-презентації, аналітичні пости, гостьові колаборації та нетворкінг через спільноти.
Якщо говорити про B2C-бізнес, варто інвестувати в розкрутку інстаграму. Важлива якість візуалу, стиль і «людяність» бренду. Ідеї для Stories, Reels, інтерактивні механіки – усе це сприяє залученню та продажам. Розкрутка Instagram-сторінки – це постійна робота над візуальною подачею, репутацією та комунікацією з клієнтами через коментарі та директ.
Отже, перш ніж вибирати платформу для просування, дайте собі відповіді на ключові питання: хто ваша цільова аудиторія, в якому форматі вона споживає контент і які показники для вас важливі. Просування як у LinkedIn, так і в Instagram може дати чудовий результат, якщо правильно визначити цілі та поставити завдання.
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