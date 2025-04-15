15.04.2025 17:05

У Харкові продовжує роботу Центр життєстійкості

З червня 2024 року він надає безкоштовну психосоціальну допомогу мешканцям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Його діяльність реалізується БО «Благодійний Фонд «Стійкість України».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У Центрі харків’яни можуть отримати безкоштовну психосоціальну підтримку, кризове втручання, соціальний супровід, а також взяти участь у заходах для дітей та батьків. Серед них - тренінги з підвищення батьківських компетенцій та активності для дітей.

З початку 2025 року послугами Центру скористались 551 особа. З них 339 - в межах індивідуальної роботи, ще 212 - у груповому форматі. За цей період проведено 1454 заходи за різними напрямками підтримки.

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