У Харкові продовжує роботу Центр життєстійкості

З червня 2024 року він надає безкоштовну психосоціальну допомогу мешканцям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Його діяльність реалізується БО «Благодійний Фонд «Стійкість України».
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Цей день ідеально підходить для спілкування без будь-яких зобов'язань, проведення часу разом з друзями, прогулянок і тому подібного. Проте для серйозних справ він, на жаль, не дуже підходить.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Щорічно 15 квітня в Україні відзначається День працівників карного розшуку.
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