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15.04.2025  15:35   Віталій Хіневич

Нові препарати додадуть до програми «Доступні ліки»

Уряд ухвалив рішення про розширення програми державної реімбурсації «Доступні ліки».

 
Про це повідомив Урядовий портал, передає РЕДПОСТ.
 
Вже з серпня 2025 року до програми приєднаються нові препарати для лікування серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань.
 
 Йдеться про лікарські засоби на основі таких діючих речовин, як індапамід та торасемід (використовуються для контролю артеріального тиску та зменшення набряків, пов’язаних із серцевою недостатністю), а також метилдопа, що застосовується при гіпертензії, зокрема у вагітних. 
 
Додатково будуть реімбурсовуватись препарати з двовалентним залізом і фолієвою кислотою, необхідні для профілактики та лікування анемії під час вагітності та після пологів.
 
Із жовтня 2025 року до програми також буде включено ліки для лікування онкологічних захворювань, зокрема екземестан, летрозол і тамоксифен, які застосовуються для гормональної терапії у пацієнтів з раком молочної залози.
Тэги:  медицина, харків
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